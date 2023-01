Politimann brent til døde i Peru

Drapet skjedde etter at 17 sivile ble drept i sammenstøt i Juliaca tidligere mandag. Byen ligger i et fattig område ved Titicaca-sjøen sørøst i landet. Mange av innbyggerne der støtter fortsatt landets avsatte president.

I alt 47 mennesker er drept i opptøyer etter at venstreorienterte Pedro Castillo ble avsatt og fengslet i begynnelsen av desember, umiddelbart etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen og ta makten alene.

En annen politimann ble hardt skadd da rundt 350 demonstranter gikk til angrep på politipatruljen i Juliaca, opplyser myndighetene.

Den skadde politimannen ble brakt til sykehus i hovedstaden Lima med hodeskader.

– Politiet kom til åstedet og fant ut at en politibetjent var blitt banket opp og bundet, og at den andre, Luis Soncco Quispe, dessverre var død. Han ble brent levende i patruljebilen, sa statsminister Alberto Otárola da han informerte nasjonalforsamlingen om hendelsen tirsdag.

Perus myndigheter har kunngjort at onsdag er offisiell sørgedag for alle som er drept under protestene. 39 sivile personer er drept i sammenstøt med politiet, mens sju andre har mistet livet i trafikkulykker knyttet til uroen. I tillegg kommer politimannen som ble drept mandag.