Prins Harrys memoarer blir trolig en salgssuksess

Boka «Spare» ble først lekket i Spania, der den ved en feil ble lagt ut for salg i forrige uke. Siden har en rekke avsløringer og private detaljer om livet til prinsen og resten av det britiske kongehuset blitt offentlig kjent.

I boka anklager blant annet Harry sin bror William for å ha angrepet ham fysisk.

Ifølge Philip Jones, redaktør for The Bookseller, vil boka kunne regnes som en salgsvinner hvis den selger 50.000 eksemplarer. Selger den mer enn 200.000 eksemplarer vil den være en av årets største suksesser. Trolig blir det ikke offentliggjort salgstall før neste uke.

Den omstridte boka blir nå solgt for 14 pund i stedet for den veiledende prisen på 28 pund i britiske bokhandlerkjeder som Waterstones og WH Smith.

At store kjeder selger boka for halv pris, er ikke uvanlig, sier Jones. Han forklarer at det er ganske vanlig at nye utgivelser som man regner med kommer til å selge godt, får nedsatt pris.

Ifølge bokhandlerkjeden Waterstones har ingen andre bøker solgt så bra i forhåndssalget som prinsens selvbiografi.

Tirsdag lå «Spare» dessuten på salgstoppen på UK Amazon.