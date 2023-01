Bolsonaro gir Biden hodebry

Stormingen av den brasilianske nasjonalforsamlingen vakte vonde minner i USA, der fanatiske tilhengere av Donald Trump stormet kongressbygningen 6. januar 2021.

Den ytterliggående høyrepopulisten Bolsonaro har i likhet med Trump nektet å erkjenne valgnederlaget og anklages av etterkommeren Luiz Inacio Lula da Silva for å ha oppmuntret til helgens storming i Brasilia, noe han nekter for.

For Biden har den tidligere brasilianske presidentens nærvær i Florida skapt diplomatisk hodebry.

Uklart

Biden kan ifølge Bloomberg trekke tilbake Bolsonaros visum og utvise ham fra USA, noe flere demokrater har bedt ham om å gjøre. Bolsonaro ankom Florida som statsoverhode og med diplomatvisum 30. desember, og han vil trolig gå rettens vei for å hindre utvisning.

Et slikt visum gjelder for 30 dager, opplyser en talsmann for amerikansk UD.

Det er høyst uklart om Lula ønsker Bolsonaro tilbake til Brasil, og USA har ikke mottatt noen begjæring om utlevering, opplyste Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan mandag.

I et intervju med CNN Brasil sier Bolsonaro at han opprinnelig planla å bli værende i USA til slutten av januar, men at han nå vurderer å reise tidligere hjem. Det begrunner han med behovet for å oppsøke de faste legene han har der.

Mandag ble det kjent at Bolsonaro var innlagt på sykehus med magesmerter i Florida, men tilstanden skal ikke være alvorlig. Han ble knivstukket i magen og alvorlig skadd under valgkampen i 2018, og har vært innlagt på sykehus med plager i magen flere ganger siden.

Trump-venn

Striden om Bolsonaros opphold i USA har også sterke politiske overtoner ettersom han var en av Donald Trumps fremste allierte og har mange venner på republikansk side i USA.

Den tidligere Trump-strategen Steve Bannon, som hardnakket hevder at Biden stjal valgseieren fra Trump, har i sosiale medier hevdet at Bolsonaro ble offer for det samme i Brasil. Han har også uttrykt støtte til dem som stormet den brasilianske nasjonalforsamlingen.

Demokratene Joaquin Castro og Alexandria Ocasio-Cortez er blant dem som er sterkt kritisk til at Bolsonaro befinner seg i Florida.

– USA bør ikke gi opphold til en autoritær mann som har inspirert til innenlands terrorisme, mener Castro, som krever at Bolsonaro blir sendt tilbake til Brasil.

– USA må slutte å gi Bolsonaro tilflukt i Florida. To år etter at den amerikanske hovedstaden ble angrepet av fascister, ser vi fascister som forsøker å gjøre det samme i Brasil, tvitrer Ocasio-Cortez.