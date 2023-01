Seksåring som skjøt lærer i USA, brukte våpen tatt med hjemmefra

Det opplyser politisjef Steve Drew i byen Newport News i en pressekonferanse mandag.

Seksåringen tok fram et våpen fra ranselen og skjøt læreren sin under en krangel i skoletiden. Ingen av de andre elevene som var til stede, ble såret i skytingen, opplyser politiet. Læreren – en kvinne i 30-årene – fikk livstruende skader.

Våpenet som ble brukt, ble kjøpt på lovlig vis av barnets mor i York-regionen. Våpenet ble oppbevart i guttens hjem, og han tok det selv med seg i ranselen og bar det til skolen, ifølge Drew.

Fremdeles innlagt

Læreren som ble såret i skyteepisoden, er fremdeles innlagt på sykehus. Tilstanden hennes er stabil, sier politisjefen. Drew beskriver henne som en helt og sier at hennes største bekymring er for elevene sine.

Etter skyteepisoden holdt en annen ansatt ved skolen fast i gutten. Seksåringen skal ha slått den ansatte, ifølge Drew. Gutten ble så fraktet bort i en politibil.

Kan ikke stilles for retten

Politiet vil ikke kommentere hva som ledet til krangelen som fant sted i forkant av skytingen på grunn av den pågående etterforskningen. De vil heller ikke kommentere hvordan gutten fikk tilgang til våpenet, ei hvem som eier våpenet.

Det er ikke kjent hvor gutten oppholder seg under etterforskningen. Loven i Virginia tillater ikke at seksåringer stilles for retten. Seksåringen er også for ung for å varetektsfengsles.