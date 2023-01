Flere døde i sammenstøt i Peru

Demonstrantene krever at president Dina Boluarte går av, og de skal ha forsøkt å ta seg inn på flyplassen i byen Juliaca i Puno-regionen sørøst i landet, ifølge Nivardo Enriquez Barriales ved ombudsmannens kontor.

Boluarte var visepresident inntil nylig, men tok over som president etter at Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning i desember. Den ble holdt umiddelbart etter at han samme dag forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen.

Castillo ble pågrepet etter det mange omtaler som et mislykket kuppforsøk. Det har ført til omfattende demonstrasjoner som har kostet titalls mennesker livet i landet.