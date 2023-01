Bolsonaro innlagt på sykehus med magesmerter – skal ikke være alvorlig

Det skriver O Globo , en av Brasils største aviser.

En kilde tett på familien uttaler til nyhetsbyrået Reuters at tilstanden hans ikke er alvorlig.

Bolsonaro ble knivstukket i magen og alvorlig skadd under valgkampen i 2018, og har vært innlagt på sykehus med plager i magen flere ganger siden. Siden Lula da Silva ble innsatt som Bolsonaros etterfølger ved nyttår, har han befunnet seg i Florida i USA.

Tross at Bolsonaro er under etterforskning i Brasil for flere forhold, har ikke USA mottatt noen forespørsler om utlevering, uttalte Det hvite hus mandag.