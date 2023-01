Ukraina: – To drept i russisk angrep på landsbymarked

Raketten traff et marked i landsbyen Sjevtsjenkove, som ligger om lag 80 kilometer sørøst for byen Kharkiv.

To kvinner i 50- og 60-årene ble drept mens tre andre kvinner og en ti år gammel jente ble såret, opplyser lokale myndigheter. De opplyser også at raketten ser ut til å ha kommet fra et S-300 luftforsvarssystem avfyrt fra den russiske Belgorod-regionen, som grenser til Ukraina.

Det har ikke vært mulig å få bekreftet opplysningene av uavhengige kilder.