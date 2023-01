Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge ønsket seg tunge moderne stridsvogner. Men Nato-landene har nølt med å gi Ukraina for kraftige våpen for å unngå å bli sett på som aktive parter i krigen.

Russlands president Vladimir Putin har flere ganger advart vestlige land mot konsekvensene av å hjelpe Ukraina på slagmarken.

Vurderer å sende stridsvogner

Mandag meldte imidlertid den britiske TV-kanalen Sky News at Storbritannia vurderer å gi ti stridsvogner av typen Challenger 2 til Ukraina. Det er en britiskprodusert stridsvogn med 120 mm kanon.

I forrige uke kunngjorde både USA, Tyskland og Frankrike at de vil sende stormpanservogner til Ukraina.

USA donerer 50 Bradley-vogner, Tyskland vil gi rundt 40 Marder-vogner, mens Frankrike donerer et ukjent antall AMX-10 RC.

Jens Stoltenberg frykter ikke at de nye våpenbidragene skal bidra til å eskalere krigen.

– Jeg mener det er en riktig beslutning. Det er en løpende diskusjon blant Nato-land om innretningen på den militære støtten. Men vi må huske på at dette er en angrepskrig, sier han.

– Ingen tegn

Stoltenberg møtte norsk presse mandag etter å ha fått overrakt Sønstebyprisen på Akershus festning i Oslo.

– Ukraina har rett til å forsvare seg. Det er nedfelt i forsvarstraktaten. Og vi har rett til å støtte Ukraina i deres selvforsvar. Nato er ikke en del av krigen, sier han.

– Dessverre er det slik at den eneste måten å få til en fredelig, framforhandlet løsning på, er at president Putin skjønner at han ikke kommer til å vinne på slagmarken. Men så langt er det ingen tegn til at Russland har endret sitt mål om å ta kontroll over Ukraina.

– Våpen veien til fred

På spørsmål fra NTB om Ukrainas muligheter til å få det nødvendige overtaket på slagmarken slik at reelle fredsforhandlinger blir mulig, svarer Stoltenberg:

– Kriger er uforutsigbare. Ingen kan i dag si når eller hvordan denne krigen slutter. Men den vil etter all sannsynlighet ende ved et forhandlingsbord. Det Ukraina kan oppnå rundt det forhandlingsbordet, er avhengig av styrken på slagmarken.

Samtidig ber han vestlige land om mer militær støtte.

– Våpen er veien til fred i Ukraina, slår Stoltenberg fast.

Slutter til høsten

Pressen ville også vite om Stoltenberg kommer tilbake til Norge når Nato-oppdraget er over.

– Jeg har en oppgave nå, og bare ett fokus, og det er den jobben jeg har nå. Det er en krevende jobb i en veldig alvorlig tid.

– Jeg har én plan, og det er å sluttføre min periode til høsten, sier han.