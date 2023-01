Sverige forhandler om å utvide forsvarssamarbeidet med USA

Forsvarsminister Pål Jonson sier at avtalen skal muliggjøre en raskere og mer effektiv amerikansk støtte i forbindelse med kriser og krig.

– Avtalen kommer til å berøre et stort antall områder og gjøre det lettere for amerikanske soldate å virke i Sverige. Det kan for eksempel handle om deres juridiske status i Sverige, forhåndslagring av materiell og investeringer i infrastruktur for å muliggjøre støtte, sier Jonson, som mandag deltok på konferansen Folk og Försvar i Sälen.

Han omtaler avtalen som en Defence Cooperation Agreement (DCA).

Norge har allerede en slik avtale med USA, og Danmark og Finland har innledet forhandlinger om en, ifølge nyhetsbyrået TT.

Ifølge Jonson håper regjeringen også på en ny erklæring mellom Nato og EU om et fordypet samarbeid, som Sverige håper å få vedtatt mens landet har formannskapet i EU dette halvåret.