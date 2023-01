Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) hevder det var demonstrasjoner i minst 17 byer.

Søndag var det tre år siden den iranske Revolusjonsgarden skjøt ned et sivilt ukrainsk passasjerfly. På lørdag ble to unge menn henrettet. Dette ble ifølge ISW ettertrykkelig markert på gater og torg.

Mandag kunngjorde landets myndigheter at ytterligere tre demonstranter og aktivister er dømt til døden.