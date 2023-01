Statsledere fra hele verden fordømmer angrepet i Brasil

USAs president Joe Biden fordømmer angrepene i Brasil søndag.

– Brasils demokratiske institusjoner har vår fulle støtte, og det brasilianske folkets vilje må ikke undergraves, skriver han på Twitter.

Søndag brøt flere tusen tilhengere av den høyreradikale ekspresidenten Bolsonaro gjennom sperringer og tok seg inn i departementer, kongressbygningen og høyesterett i Brasilia. Samme kveld hadde sikkerhetsstyrkene i Brasil tatt tilbake kontrollen over presidentpalasset, høyesterett og kongressbygningen.

Bolsonaro har foreløpig ikke uttalt seg om angrepene. Han ba heller ikke folkemengdene om å trekke seg tilbake under stormingen.

– Demokratiet vil seire

Den en brasilianske høyesterettsdommeren Alexandre de Moraes kaller angrepet for et avskyelig terrorangrep på demokratiske og republikanske institusjoner.

Han understreker at gjerningspersonene skal stilles til ansvar.

EUs utenrikssjef Josep Borrell er forferdet over hendelsene i Brasilia og kaller gjerningspersonene for voldelige ekstremister. Han sier at han gir sin fulle støtte til president Luis Inacio Lula da Silva, som ble innsatt første nyttårsdag i år.

– Brasiliansk demokrati vil seire over vold og ekstremisme, sier Borrell.

President Andrés Manuel López Obrador, Chiles president Gabriel Boric, Colombias president Gustavo Petro og Argentinas president Alberto Fernández uttrykker også full støtte til Lula.

Ligner kongresstormingen i USA

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer også angrepene på kongressen i Brasil.

– Lula vant valget. Demokratiet må bestå, skriver han på Twitter.

Brasil-ekspert Torkjell Leira trekker paralleller mellom søndagens angrep i Brasilia og kongresstormingen i USA 6. januar 2021.

– Dette er en nitrist dag for demokratiet. Bolsonaro og hans tilhengere har gjort nøyaktig det samme som Trump og hans tilhengere gjorde i USA for to år siden, sier han til NTB.