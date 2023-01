Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var angrepene blant annet rettet mot to bygninger som fungerte som forlegninger for ukrainske soldater. I den ene hevder de at det oppholdt seg rundt 700 soldater, mens det angivelig var rundt 600 soldater i den andre.

– Som et resultat av det massive rakettangrepet mot disse midlertidige forlegningene for ukrainske styrker, ble over 600 ukrainske soldater drept, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Ordføreren i Kramatorsk avviser dette og skrev søndag på Facebook at ingen ble drept i de russiske angrepene mot flere bygninger natt til søndag.

Søndag besøkte Reuters-journalister stedet for angrepet. Ifølge dem er det ingen åpenbare spor etter drepte eller skadde.

– Det er ingen ødelagte bygninger, og ingen spor av sårede eller drepte, sier en av journalistene.

Nattens russiske angrep mot Kramatorsk var ifølge Moskva hevn for et ukrainsk angrep som kostet minst 89 russiske soldater livet Makiivka i Donetsk fylke for en knapp uke siden.