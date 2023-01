– Tyrkia bekrefter at vi har gjort det vi sa at vi skulle gjøre, men de sier også at de ønsker ting vil ikke kan eller vil gi dem, sa Kristersson i en tale på organisasjonen Folk och Försvars rikskonferanse i Sälen søndag.

Det er ikke kjent hvilke tyrkiske krav Kristersson henviste til, men Tyrkia har blant annet krevd utlevering av det de omtaler som «terrorister» som befinner seg i Sverige.

Avtale

Regjeringen i Sverige har påpekt at de forholder seg til svensk og europeisk lov og at det er opp til rettsvesenet og myndighetene å avgjøre om noen kan eller skal utleveres.

Sverige, Finland og Tyrkia inngikk i fjor en avtale med regjeringen til Kristerssons forgjenger Magdalena Andersson. Den åpnet for at Tyrkia ville godta de to landene som Nato-medlemmer, noe som foreløpig ikke har skjedd.

Haster ikke

Andersson og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltok også på søndagens konferanse i Sverige, og det samme gjorde Finlands utenriksminister Pekka Haavisto. Han understreket at Finland og Sverige står sammen i spørsmålet om Nato-medlemskap.

– Det haster ikke så mye for Finland å gå inn i Nato at vi ikke kan vente til Sverige får klarsignal, sa han.

Militærhjelp til Ukraina

Krigen i Ukraina var ellers et sentralt tema under konferansen i Sälen, der Kristersson lovet mer svensk militærhjelp til ukrainerne.

Stoltenberg understreket på sin side at det i hans øyne ikke foreligger noen umiddelbar fare for at Russland planlegger angrep mot Nato-land.

– Russland har nå det meste av sin militære kapasitet bundet opp i Ukraina. Vi ser ingen umiddelbar fare for angrep mot Nato-land, sa han.