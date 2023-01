Sunak ønsker radikale tiltak for å stoppe helsekrisen i Storbritannia

– Under pandemien trengtes det dristighet og radikale tiltak for at vi skulle komme oss igjennom den. Jeg tror vi trenger den samme tilnærmingen nå, sa Sunak på et møte med blant annet NHS-sjef Amanda Pritchard og helsedirektør Chris Whitty lørdag.

Statsministeren sa også en «samme tralten»-tankegang ikke ville løse utfordringene helsevesenet står ovenfor. Sunak selv har blitt anklaget for å være passiv i møte med helsekrisen.

Regjeringen har lagt skylden på pandemien og ettevirkningen av den, mens eksperter mener krisen har dype røtter og har bygd seg opp over lang tid.

NHS sliter med å møte etterspørselen i en spesielt vanskelig vinter med høye forekomster av både koronasykdom og influensa.

I tillegg har både sykepleiere og ambulansepersonell streiket for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, og de møter stor støtte i det britiske samfunnet.