Benådede ivorianske soldater tilbake i hjemlandet

Soldatene ankom flyplassen i Abidjan sent lørdag kveld. De hadde på seg uniformer da de kom ut av flyet én etter én, og veivet alle med hvert sitt ivorianske flagg.

De ble møtt av president Alassane Ouattara før de gikk inn i presidentlosjen på flyplassen der familiene deres ventet på dem.

De 46 soldatene ble 30. desember dømt til 20 års fengsel, og ytterligere tre ble dømt til døden in absentia, etter å ha vært fengslet siden juli. De ble dømt for å ha forsøkt å undergrave statssikkerheten og for angrep og konspirasjon mot regjeringen.

Pågripelsene utløste en bitter diplomatisk strid mellom Mali og Elfenbenskysten.

Alle 49 ble fredag benådet av juntaleder Assimi Goïta i Mali.