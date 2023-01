USA har godkjent vaksine for bier

Det er den første vaksinen noensinne godkjent for insekter i USA, skriver avisen The New York Times.

Selskapet som har fått godkjennelsen, Dalan Animal Health, har utviklet en vaksine som beskytter honningbier mot en aggressiv bakterie som raskt kan spre seg fra bikube til bikube.

Tidligere behandlinger mot bakterien har blant annet vært å brenne infiserte kolonier og alt tilhørende utstyr, eller bruk av antibiotika.

Mangler antistoffer

– Det fins millioner av bikuber over hele verden, og bier har ikke det samme helsevernsystemet man gjerne ser i andre dyr. Nå har vi verktøyer for å kunne forbedre motstandsdyktigheten deres for sykdommer, sier Dalail Freitak, som forsker på honningbier ved Karl-Franzens-universitetet i Graz i Østerrike.

Tidligere har det blitt antatt at insekter ikke kunne oppnå immunitet da de mangler antistoffer – proteinene som hjelper immunforsvarene til mange dyr, deriblant mennesker, å gjenkjenne og bekjempe bakterier og virus.

Men i 2015 sto Freitak sammen med to andre forskere bak funnet av et spesifikt protein som kan gi en immunrespons hos bielarver, og de skjønte at ved å vaksinere en dronningbie kunne de sørge for immunitet hos en hel bikube.

Gis som mat

Før du begynner å forestille deg en bitte liten sprøyte som settes inn i en bie: Vaksinen vil gis som mat.

En død variant av bakterien biene skal beskyttes mot vil gis i sukkerfôr til dronningbien, som deretter vil deponere vaksinen i eggstokkene sine. Det vil gi larvene hennes immunitet når de klekkes.

De siste årene har mange miljøvernere uttrykt bekymring for minkende bestand av bier og andre som bidrar med pollinering. Vaksinen kan derfor være godt nytt for verdens biebefolkning.