Danmark anbefaler ikke å kreve koronatest av reisende fra Kina

Krav om test av reisende fra Kina til Danmark vil ikke ha en større effekt på dansk epidemikontroll, ifølge en vurdering som Statens Serum Institut (SSI) sendte til helsedepartementet lørdag.

SSI begrunner det med at det ikke forventes et stort antall reisende som flyr direkte fra Kina til Danmark. I vurderingen skriver SSI at det fortsatt er viktig å holde øye med nye koronavarianter. Derfor foreslår de å innføre et stikkprøvebasert, frivillig testtilbud.

FHI gjentok tidligere i uka det ikke er nødvendig med norske særtiltak for reisende fra Kina.

En rekke EU-land, deriblant Sverige, har innført krav om negativ koronatest for reisende fra Kina som følge av den store smittebølgen i landet. EUs krisehåndteringsmekanisme IPCR anbefalte onsdag unionens 27 medlemsland å begynne med koronatesting av dem som ankommer fra Kina.

Det på tross av at EUs smittevernbyrå ECDC har sagt at obligatorisk koronatesting av reisende fra Kina er faglig ubegrunnet.