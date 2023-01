Nøyaktig hvor mange som har mistet livet i Ukraina-krigen, er vanskelig å slå fast. Det gjelder både hvor mange sivile som er drept – og hvor mange soldater de to landene har mistet.

USAs forsvarssjef Mike Miley anslo i november at det var 100.000 drepte og sårede soldater på hver side. Det er det høyeste tallet som er blitt oppgitt av en vestlig myndighetsperson.

Senest første nyttårsdag ble mange russiske soldater drept i et angrep i Makiivka. Ifølge Russland ble 89 drept, mens Ukraina hevder så mange som 400 ble drept og 300 såret.

– Gitt feilmarginer og propagandaverdi som feilkilde, så er nok de ukrainske tallene for russiske tap de minst urealistiske. Men både amerikansk og britisk etterretning har det med å dele de ukrainske tallene på to, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Stabsskolen til NTB.

– Russland er svekket

Det ukrainske forsvarsdepartementet la 2. januar ut en oversikt over det de hevder er russiske tap så langt i krigen. Ukraina hevder 107.440 russiske soldater er drept og en lang rekke russiske militærfartøy er ødelagt.

Russland kommenterer sjelden tapstall. BBC og opposisjonsmediet Meduza har møysommelig jobbet fram en oversikt over minst 10.000 russiske soldater som er blitt drept.

Selv om påstandene fra Ukraina må tas med en klype salt – og kanskje deles på to – sier Ydstebø at Russland kjenner tapene.

– Jeg vurderer den russiske kampkraften som svakere enn da de invaderte i februar, mest fordi de har mistet sine beste offiserer og soldater. Der er kvalitet vel så viktig som antallet, og de har tapt mye godt materiell, sier Ydstebø.

– Mange av erstatningsmannskapene, spesielt de som er mobilisert i høst, har ofte dårlig utstyr og liten militær utdanning og trening, i tillegg til at de ikke er samtrente i større avdelinger. De mangler også mye befal og er i tillegg jevnt over dårlig motiverte. Jeg regner med de bare kan brukes noenlunde effektivt i forsvar, sier forsvarseksperten.

– I Ukrainas favør

Ydstebø sier at styrkeforholdet inne i Ukraina for tiden er i Ukrainas favør.

– Spørsmålet er om russerne klarer å utligne det med å utdanne, trene og sette opp nye gode avdelinger på brigadenivå (3.500-5.000 soldater) eller større, sier han.

Ydstebø påpeker at det er krevende og at det tar minst et halvt år å nå en minimumsstandard.

– Og minst like lenge for å nærme seg kvaliteten til de ukrainske brigadene. Russland ventes heller ikke å klare å sette opp så mange avdelinger at de kan satse på at volum kan trumfe kvaliteten til de ukrainske avdelingene, sier han.

Det er også svært vanskelig å få oversikt over hvor mange sivile som er drept. Russland har flere ganger angrepet sivile mål i det som har fremstått som målrettede angrep. Men også ukrainske angrep særlig øst i landet har rammet sivilbefolkningen.

Tusener sivile drept

FN har satt i gang et granskningsarbeid for å få oversikt over de sivile tapene. I slutten av desember sa de at minst 17.831 sivile er drept eller såret. Av dem var det 6.884 drepte og 10.947 skadde. Blant de drepte er det 429 barn. FN understreker selv at det reelle tallet trolig er langt høyere. FN tar kun med dem det er mulig å bekrefte 100 prosent at er ofre.

– FNs anslag på sivile tap virker konservative, da det virker som de trenger positiv bekreftelse. Det er svært krevende i krigssonen, og spesielt i russiskokkuperte områder, sier Ydstebø.

USAs forsvarssjef anslo i november at 40.000 sivile er drept. Ukrainske anslag ligger langt høyere enn det igjen.

I likhet med Russland, oppgir Ukraina sjelden tall på drepte soldater i egne rekker. Presidentrådgiver Mikhailo Podolyak sa i starten av desember at opp mot 13.000 ukrainske soldater er drept. EU og USA anslår imidlertid at også disse tallene er høyere.