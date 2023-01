Kraftige fordømmelser av Iran etter henrettelsene av to unge menn

En iransk domstol fant i desember Mohammad Mehdi Karami og Seyyed Mohammad Hosseini skyldig i å ha drept et medlem av landets sikkerhetsstyrker under protestene måneden før. De to ble dømt til døden, og dødsdommene ble tirsdag opprettholdt av iransk høyesterett.

Lørdag morgen ble de to, som var 20 og 22 år gamle, henrettet ved henging, melder det iranske rettsvesenet nettavis Mizan Online.

– Norge fordømmer sterkt Irans henrettelser av demonstrantene Mohammad Mehdi Karami og Mohammad Hosseini, tvitrer Utenriksdepartementet lørdag.

– Vi ber Iran stanse undertrykkelsen av menneskerettighetene. Norge ber Iran svare på demonstrasjonene med meningsfylt reform og umiddelbart stanse henrettelsene, heter det videre fra UD.

– Tvunget til å tilstå

USA fordømmer både henrettelsene og det de kaller en farse av en rettsprosess.

– Disse henrettelsene er en avgjørende komponent i regimets forsøk på å knuse protestene, sier talsperson Ned Price i amerikansk UD.

– EU er forferdet over henrettelsene, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell i en uttalelse.

– Dette er nok et signal om iranske myndigheters voldelige undertrykkelse av sivile demonstrasjoner, fortsetter Borrell.

Han ber Iran stanse praksisen med å dømme demonstranter til døden og henrette dem.

Kaller ambassadør på teppet

Storbritannias utenriksminister James Cleverly fordømmer henrettelsene og sier Storbritannia er sterkt imot dødsstraff i alle omstendigheter. Han ber Iran umiddelbart om å stanse volden mot eget folk.

Frankrikes utenriksdepartement kaller henrettelsene for avskyelige. Nederlands utenriksminister Wopke Hoekstra sier han vil kalle Irans ambassadør inn på teppet for å «understreke våre alvorlige bekymringer». Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier henrettelsene «styrker oss i vårt ønske i EU om øke presset ytterligere på Iran».

FNs menneskerettskontor slår fast at henrettelsene skjedde etter «urettferdige rettssaker basert på framtvungne tilståelser».

– Vi ber Iran innstendig om å stanse alle henrettelser, tvitrer FNs menneskerettskontor.

Mahmood Amiry-Moghaddam, direktør i den Oslo-baserte menneskerettsgruppa Iran Human Rights (IHR), sier både Karami og Hosseini ble utsatt for tortur. Rettssakene var ifølge ham alt annet enn rettferdig.

Gharakhani med ny støtteerklæring

Stortingspresident Masud Gharahkhani reagerer også sterkt på henrettelsene.

– De fikk ikke møte familien og ingen rettssikkerhet. Be their voice!, tvitrer han sammen med bilder av de to unge mennene.

Gharahkhani har flere ganger tidligere uttrykt støtte til demonstrantene. I oktober la han ut et bilde av seg selv der han holder en plakat med teksten «Kvinne. Liv. Frihet.» – en støtteerklæring til demonstrantene som protesterer mot regimet i Iran.

Tusenvis pågrepet

Protestbølgen startet i september da 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt.

Minst 517 demonstranter er siden drept og over 19.200 pågrepet, ifølge gruppa Human Rights Activists i Iran. Iranske myndigheter har ikke oppgitt noen offisiell oversikt over drepte og pågrepne sivile.

I desember ble to andre unge menn henrettet i Iran etter å ha blitt funnet skyldige i vold mot politiet under demonstrasjonene. Henrettelsene vakte skarpe internasjonale protester.

Flere dødsdømte

Ifølge iransk rettsvesen er elleve personer dømt til døden i forbindelse med protestene i landet. Ifølge nyhetsbyrået AFPs opptelling er til sammen 14 avsagte dødsdommer knyttet til demonstrasjonene.

Fire er henrettet, to andre har fått sine dødsdommer opprettholdt av høyesterett, seks venter på nye rettssaker, mens to andre kan anke, ifølge AFP.

IHR opplyste i romjulen at minst 100 iranere som er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene, anklages for forbrytelser som kan straffes med døden.

To av dem, en 18-åring og en 19-åring, fikk nylig sine dødsdommer, opplyste IHR like etter nyttår.

Bytter ut politisjefen

Lørdag ble det også klart at Irans øverste leder Ali Khamenei skifter ut landets øverste politisjef, nesten fire måneder etter at Amini døde etter å ha blitt pågrepet for angivelige brudd på kleskoden.

General Ahmad-Reza Radan overtar som ny politisjef, men det opplyses ikke hvorfor Hossein Ashtari skiftes ut.

Khamenei har samtidig gitt politiet ordre om å «forbedre sin kapasitet» og «å trene opp spesialstyrker for ulike sikkerhetssektorer», heter det i en uttalelse fra den iranske lederens kontor.

59 år gamle Radan var nestkommanderende i det iranske politiet fra 2008 til 2014 og har siden ledet politiets Senter for strategiske studier. I likhet med forgjengeren har han en fortid i Revolusjonsgarden.

Siden 2010 har Radan vært å finne på USAs sanksjonsliste, anklaget for «menneskerettsbrudd» i forbindelse med protestene som brøt ut etter presidentvalget i landet i 2009.