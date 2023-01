I 2004 fikk politiet i Mount Washington i Kentucky en uvanlig sak på bordet. Saken sjokkerte den lille byen, og lignende saker begynte å dukke opp over hele USA.

9. april 2004 jobber 18 år gamle Louise Ogborn på den lokale McDonald's-restauranten. Det var hennes første jobb, som hun hadde fått etter at moren, som var syk, hadde mistet jobben.

Louise hadde jobbet i restauranten rundt fire måneder sa sjefen, Donna Summers (51), ba henne komme inn på kontoret hennes.

Summers satt i telefonen med en mann som presenterte seg som politibetjent Scott. Politimannen sa at en kunde hadde anklaget en av Summers ansatte for å ha stjålet en veske. Louise var den eneste som passet beskrivelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Sjefen ved McDonalds i Mount Washington, Kentucky, Donna Summers, sitter i telefonen med det hun tror er en politimann. Innringeren sier at en av hennes ansatte, som ser ut som 18 år gamle Louise Ogburn (nederst), er blitt beskyldt for å stjele en veske fra en kunde. Foto: Netflix

Av mannen på telefonen fikk Summers og Louise Ogburn to valg. Enten kom de inn i restauranten og arresterte Ogburn med en gang, og tok henne med til fengsel, eller så kunne Summers gjennomføre en kroppsvisitering av jenta inne på kontoret.

De valgte sistnevnte.

Adlydet innringeren

Innringeren ba Summers be Louise ta av seg alle klærne. Til og med undertøyet, og kroppsvisitere henne. Dette gjorde Summers, og fant ingenting.

De ble så bedt om å vente på at politiet skulle komme til restauranten, og ta saken videre.

Mens dette pågikk ble klærne og eiendelene til Ogburn, med blant annet bilnøkler, innelåst i restaurantens safe. Jenta fikk bare et forkle å dekke seg til med.

En god stund gikk, og politiet hadde fortsatt ikke kommet. Dette stresset Summers som hadde en travel restaurant å ta seg av. Men hver gang hun spurte mannen på telefonen om hvorfor de ikke hadde kommet ennå, hadde han alltid et plausibelt svar.

Til slutt spurte han Summers om hun hadde en mann i livet sitt hun stolte på, som hun kunne be komme og passe på Louise mens hun jobbet. Det hadde hun.

Hun ringte derfor forloveden sin Walter Nix Jr. (42), som kom og tok over telefonsamtalen med mannen på telefonen. Deretter eskalerte det hele til grusomheter.

Ble beordret til å seksuelt forgripe seg på jenta

På telefonen til Nix sier mannen at Ogburn er en narkotikasmugler, og at han må ta av henne forkleet hun dekker seg til med og be henne gjøre ulike øvelser for å se om noe detter ut av henne.

Ogburn gjør som hun blir fortalt, og ender opp med å hoppe rundt, riste på kroppen, bøye seg frem og stille seg oppå en stol.

Hun blir også bedt om å sette seg på fanget til Nix og kysse henne, så han kan kjenne om hun er påvirket av alkohol eller narkotika.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Louise Ogburn (18) blir tvunget til å kle av seg og gjøre flere nedverdigende ting foran, og med, 42 år gamle Walter Nix Jr. Nix adlød ordre fra det han trodde var en politimann på telefonen. Foto: Netflix

Når Louise protesterer, blir Nix bedt om å legge jenta på fanget sitt og slå henne på rumpa. Til slutt får hun beskjed om Nix kan slutte slå, om hun utfører oralsex på ham. Den 18 år gamle jenta, traumatisert og redd, gjør som hun blir fortalt i håp om å få slippe fri.

Nix er tobarnsfar, og hadde tidligere trent et junior baseballag i byen. Han hadde aldri vært i klammeri med loven. Etter at 18-åringen utfører oralsex på ham får han nok og reiser seg opp og går.

Deretter blir vaktmesteren i restauranten, den 58 år gamle Thomas Simms, bedt om å ta over telefonen og passe på Louise Ogburn til politiet kom.

Innringeren ber også Simms ta forkleet fra tenåringen. Vaktmesteren aner ugler i mosen, og nekter. Til slutt legger mannen som har utgitt seg for å være en politibetjent på røret.

Først da forstår alle involverte at de hadde blitt lurt – og ringer politiet.

Klærne og eiendelene til Louise Ogburn ble låst inne i en safe, mens de trodde de ventet på at politiet skulle komme å arrestere henne. Foto: Netflix

Har blitt Netflix-serie

Politiet kunne nesten ikke tro hva som hadde skjedd da de ankom restauranten.

Sjokket skulle derimot bare bli større.

I 2005 ble omfanget av saken beskrevet i en artikkel i amerikanske Courier Journal.

Under etterforskningen av saken fant politietterforsker Buddy Stump ut at hendelsen ved McDonald's-restauranten i hjembyen hans ikke var unik. Ulike hurtigrestauranter over hele USA hadde helt siden 1995 opplevd lignende hendelser.

Noen ganger hadde innringeren blitt avvist med en gang.

Andre ganger fikk han de han snakket med til å begå til dels grove seksuelle overgrep.

Den bisarre, men også forferdelige saken fra USA har blant annet resultert i spillefilmen Compliance og en episode av den amerikanske dramaserien Spesialavsnittet hvor Robin Williams har stemmen til innringeren.

Netflix-serien Ikke ta telefonen har gjort saken aktuell igjen. Foto: Netflix

Saken har på ny blitt aktuell etter at en dokumentarserie i tre deler, som har fått navnet «Ikke ta telefonen», kom på strømmetjenesten Netflix i desember 2022.

I serien er det mange som spør seg om hvordan det er mulig å blindt adlyde ordre fra en stemme i telefonen, og ende opp med å begå grove seksualforbrytelser.

Milgram-eksperimentet

I Netflix-dokumentarserien forteller professor i sosialpsykologi, Jerry M. Burger, om Milgram-eksperimentet, som har fått navnet sitt etter sosialpsykologen Stanley Milgram.

Eksperimentet, som ble utført mellom 1961 og 1963, viste at vi mennesker er mer tilbøyelig til å adlyde autoritetspersoner enn vi selv tror.

Tre personer var involvert i eksperimentet, hvorav en var «forsøksleder», en var «lærer» og en var «student». To av dem var skuespillere, mens den siste var forsøkspersonen.

«Studenten» ble koblet til ledninger og latet som om han fikk støt da «læreren» skulle straffe ham for å svare feil på spørsmålene. Foto: Yale University

Etter en rigget loddtrekning fikk forsøkspersonen rollen som «lærer», og fikk beskjed om fra forsøkslederen å gi «studenten» elektrisk støt, i økende grad, hvis «studenten» svarer feil.

På forhånd ble forsøkspersonene fortalt at eksperimentet ville vare ca. 1 time, men at de kunne avbryte eksperimentet på et hvilket som helst tidspunkt. Pengene de ble lovet, en snau 200-lapp i dagens kurs, skulle de få uansett om de gjennomførte hele eksperimentet eller ikke.

Så mange som 65 prosent av forsøkspersonene var villige til å adlyde oppfordringen om å gi høyeste strømstyrke, til tross for at «studenten» åpenbart var sterkt lidende og ba om nåde, og at de visste at de hadde frihet til å avbryte. Ingen av forsøkspersonene avbrøt forsøket før 300 volt. Ingen av forsøkspersonene insisterte på å undersøke eller snakke med «offeret» etter forsøket.

65 prosent av forsøkspersonene avbrøt aldri eksperimentet, selv om «studentene» de trodde de ga elektrisk støt ba om nåde og skrek av smerte. Foto: Yale University

Arresterte fembarnsfar

I Kentucky, USA koblet til slutt politietterforsker Buddy Stump nummeret brukt til å ringe McDonalds-restauranten til byen Panama City i Florida.

Også flere av de andre lignende sakene rundt om i landet ledet til den solfylte byen på USAs østkyst.

Innringeren hadde benyttet kontantkort. Ved å undersøke videoovervåkning i en butikk på tidspunktet et av kontantkortene skal ha blitt kjøpt, ble fembarnsfar og fengselsbetjent David Richard Stewart (38) politiets hovedmistenkt.

Stewart blir arrestert og siktet for å ha utgitt seg for å være politimann, og for å ha fasilitert seksuelle overgrep.

Han ble derimot frikjent av juryen for manglende bevis.

Stewart ble derfor sluppet fri.

Walter Nix Jr., mannen som adlød innringeren og fikk 18 år gamle Louise Ogburn til å blant annet utføre oralsex på seg selv, måtte sone fem år i fengsel.

Frem til i dag står saken uløst.

Likevel har det hittil ikke vært flere oppringninger siden den til McDonald's i Mount Washington, USA 9. april 2004.