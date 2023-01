McCarthy: Jeg kommer til å ha nok stemmer

– Jeg kommer til å ha stemmene, sier han til CNN når han blir spurt om han kan vinne to av utbryterne som så langt har hindret ham, over på sin side.

Etter to avstemninger fredag ettermiddag, der McCarthy igjen tapte, tok representantene pause til klokken 22.

– Når vi kommer tilbake, tror jeg vi vil ha stemmer nok til å avslutte dette en gang for alle, sier han, til tross for at han har tapt de 13 foregående avstemningene.

Fredag var det betydelige bevegelse, og 15 av de drøyt 20 utbryterne kom over på McCarthys side. I den siste avstemningen var han likevel fire stemmer unna de 281 som kreves for å få flertall i et fullsatt kammer.

– Fordi dette har tatt så lang tid, har vi lært å styre. Så nå er vi i stand til å få jobben gjort, legger den håpefulle kandidaten til.