Kvinnen ble sist sett den 13. desember og meldt savnet fem dager senere, skriver Expressen. Politiet ble varslet av naboer som reagerte på at kvinnen ikke hadde vært hjemme.

19. desember ble 85-åringen funnet død under grana. Politiet mener kvinnen hadde ligget der siden hun forsvant.

– Nå var det her en veldig tett gran, og den var tett helt ned til bakken, så når man ser hvordan det ser ut, så er det egentlig ikke så rart, sier etterforskningsleder Anette Krig i det svenske politiet til avisen.

Hun sier likevel at det er rart at ingen oppdaget at kvinnen lå død under julegrana.

– Det føles litt rart med tanke på hvor mange som er ute i byen i juletider, og som står og tar bilder av seg selv ved treet.

Politiet utelukker foreløpig at noe kriminelt har skjedd.

– Vi venter på den endelige obduksjonsrapporten, fortsetter Krig.