Eksperter har liten tro på at McCarthy vil lykkes

– Mange ser nok Kevin McCarthy som en del av partieliten og en mann som sier det han må for å få makt. De har rett og slett ikke tro på ham som en konservativ lederskikkelse, sier Are Tågvold Flaten, redaktør av nettstedet AmerikanskPolitikk.no og forfatter av boka «Sirkuset» om presidentvalget i 2016.

– Det er jo en grunn til at McCarthy ikke har blitt speaker tidligere, han prøvde jo også i 2015, uten å vinne fram. Siden har han gjort det han kan for å posisjonere seg og gjøre seg til venn med alle. Men det virker nesten som om motstanden går på ham som person, mer enn på politikken han står for. Det er i så fall en oppskrift på mange flere stemmerunder, sier Tågvold Flaten til NTB.

Lammet kongress

McCarthy har de siste tre dagene tapt elleve stemmerunder i Representantenes hus, der 20 utbryterne på republikansk side nekter å velge ham til leder. Fredag kveld norsk tid gjør han et nytt forsøk å bli valgt.

– Ingen et hvor lenge dette vil vare. Det beste McCarthy i første omgang kan håpe på, er å overtale utbryterne til å ta pause over helgen. Realiteten er at USA ikke har en lovgivende forsamling akkurat nå, og det er alvorlig, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl til NTB.

De siste 100 årene har dette vært en enkel og seremoniell avstemning. Når republikanerne ikke får til dette, hvordan skal de da få vedtatt et budsjett, hvordan skal de få til de vanskelige tingene de neste to årene, undrer Høgestøl.

– Uten speaker får man ikke gjort noe. Nye medlemmer av Kongressen kan ikke tas i ed, og de får heller ikke sikkerhetsklarering. Personer som for eksempel skulle sitte i etterretningskomiteen og få oppdateringer om hva som skjer i Ukraina, får det ikke, konstaterer Høgestøl.

Knapt flertall

Siden Republikanerne har så knapt flertall, så får fløyene og de mest konservative større makt og mulighet til å gjøre som de vil, sier Tågvold Flaten.

– Det blir nok ganske mye stridigheter på republikansk side framover, med en liten gruppe som utnytter muligheten – både for å få oppmerksomhet og for å påvirke der de kan, tror han.

Dette er gode nyheter for Demokratene, som til motsetning framstår som en mer samlet, seriøs og styringsdyktig partigruppe, konstaterer Tågvold Flaten.

Tviler

Høgestøl eller Tågvold Flaten tviler på om McCarthy når alt kommer til alt vil lykkes.

– Det er vanskelig å se at det vil skje. Men så lenge det ikke er noen andre kandidater de kan samle seg rundt, så vil han fortsatt være partiets kandidat, tror Høgestøl.

Alternative kandidater står ikke i kø.

– Problemet er at McCarthy alt har kommet med så enormt mange innrømmelser overfor disse utbryterne. Det er ikke sikkert at noen har lyst til å bli speaker når de vet at de kan bli kastet dersom bare en person i Representantenes hus krever det, noe McCarthy har foreslått. Da sitter du virkelig på nåde, sier hun.