To år siden stormingen av Kongressen, nå lammes den innenfra

– Du er nødt til å sende disse menneskene hjem, sa republikanernes daværende minoritetsleder i Representantens hus, Kevin McCarthy, til president Donald Trump rett før kongressbygningen ble stormet 6. januar 2021.

– Jammen Kevin, de er bare mer opprørt over tyveriet av valget enn det du er, lød Trumps svar, før de to ifølge republikaneren Jamie Herrera-Beutler havnet i en skikkelig verbal krangel der skjellsordene haglet.

Det som siden skjedde har gått inn i historiebøkene. Politifolkene ved Kongressen greide ikke å hindre de rasende Trump-tilhengerne fra å storme bygningen. Fem liv gikk tapt. Over 50 politifolk ble skadd.

Splittet parti

Demonstrantene hevdet at Demokratene hadde stjålet valgseieren fra Trump og ville hindre at Joe Biden formelt ble utropt til vinner. For første gang i USAs 246 år lange historie gikk maktoverføringen derfor alt annet enn fredelig for seg.

Stormingen resulterte også i at Trump ble stilt for riksrett, og en rekke av dem som tok seg inn i kongressbygningen er siden dømt til lange fengselsstraffer.

Stormingen av Kongressen viste også hvor splittet Det republikanske partiet var og hvordan en betydelig del av partiets tilhengere ikke respekterte demokratiets spilleregler. To år senere er splittelsen tilsynelatende like stor.

Instruerte

Frilansjournalisten Hunter Walker fortalte i oktober 2021 at kilder blant Trump-tilhengerne fortalte hvordan de i forkant av stormingen fikk instruksjoner fra republikanske kongressmedlemmer.

Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Paul Gosar, Mo Brooks, Madison Cawthorn og Louie Gohmert ble navngitt, men alle har i ettertid nektet for å stå i ledtog med demonstrantene.

Saboterer

Nå er Boebert og Gosar å finne blant de 20 republikanerne som hardnakket nekter å slutte opp om Kevin McCarthy som leder i Representantenes hus.

Til tross for at Trump tilsynelatende har tilgitt McCarthy og har oppfordret republikanerne til å velge ham som leder, er Boebert og Gosar av en annen oppfatning. De mener at McCarthy ikke er konservativ nok og frykter at han vil samarbeide med Demokratene.

– Vi kjemper for å redde USA, og vi kommer ikke til å trekke oss, tvitret Boebert natt til fredag. Det skjedde etter at McCarthy for 11. gang på rad hadde tapt en avstemning om ledervervet.

Pinlig

Boebert, Gosar og 18 andre republikanere har dermed lyktes med å lamme Representantenes hus, for uten en leder kan de folkevalgte heller ikke fatte vedtak og godkjenne nye lover.

For Republikanerne begynner splittelsen å bli pinlig, noe selv Trump har innsett.

– La oss nå ikke omgjøre en fantastisk seier til et enormt og pinlig nederlag, skrev Trump på sitt eget Truth Social tidligere i uka.

Fredag, som er årsdagen for stormingen, gjør de folkevalgte i Representantenes hus et nytt forsøk på å velge leder, men utfallet er uvisst.