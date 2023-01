– President Erdogan sa at krav om fred og forhandlinger bør støttes av en ensidig våpenhvile og en visjon for en rettferdig løsning, heter det i et referat fra telefonsamtalen de to lederne hadde torsdag, gjengitt av den tyrkiske presidentens kontor.

Putin kommenterte ikke Erdogans oppfordring til våpenhvile, men gjentok at Russland er villig til å forhandle.

– Putin bekreftet på nytt at Russland er åpen for seriøse samtaler, men under forutsetning av at myndighetene i Kyiv oppfyller de velkjente og gjentatte ganger uttrykte kravene om å ta hensyn til de nye territorielle realitetene, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Ukrainas ledelse har til nå krevd russisk tilbaketrekning fra okkuperte områder før de vil forhandle om våpenhvile og en fredsavtale, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Putin kritiserte under samtalen med Erdogan på nytt «den destruktive rollen Vesten spiller, ved å forsyne regimet i Kyiv med våpen, informasjon og rettledning».

Erdogan og Putin diskuterte også energi og kornavtalen med Ukraina, heter det videre. Erdogan skal etter planen snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj senere torsdag.

Tyrkia og FN har vært med i forhandlingene om avtalen som åpnet for at Ukraina kunne eksportere korn fra sine havner i Svartehavet, etter at Russland hadde blokkert havnene.

Den tyrkiske presidenten har flere ganger tidligere forsøkt å få Putin og Zelenskyj til å komme til Tyrkia for fredsforhandlinger.