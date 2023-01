Biden varsler besøk på grensen til Mexico

Besøket på grensen kommer til å skje i forbindelse med et møte som Biden og lederne i Canada og Mexico skal ha i Mexico by neste uke.

– Det er hensikten min, vi jobber med detaljene nå, sa Biden til pressen ved en reise i delstaten Kentucky onsdag.

Talen hans om grensesikkerhet vil bli holdt allerede torsdag, ifølge presidenten.

Antallet migranter som befinner seg ved grensen mellom USA og Mexico har økt den siste tiden til tross for at de fleste som søker asyl i landet fortsatt blir avvist med henvisning til restriksjoner som ble innført for å hindre spredning av koronaviruset.

Biden har fått kritikk for å ikke gjøre nok med den komplekse situasjonen på grensen, og blitt spurt om hvorfor han ennå ikke har avlagt grensen et besøk.