Franske karikaturer av Irans øverste leder vekker reaksjoner i Teheran

Teheran mener tegningene av ayatolla Ali Khamenei som satiremagasinet har publisert, er dypt fornærmende. Blant annet inneholder utgaven en rekke seksuelle tegninger som skildrer Khamenei og andre i prestestyret.

– Frankrike har ingen rett til å fornærme andre muslimske land og nasjoners helligheter under påskudd av ytringsfrihet, sier utenriksdepartementets talsmann Nasser Kanani.

Han sier de venter på en forklaring fra den franske regjeringen og en kompensasjon for det de mener er en uakseptabel oppførsel fra det franske magasinet.

Charlie Hebdos sjefredaktør Laurent Sourisseau skriver i en lederartikkel at de har publisert tegningene for å støtte iranske menn og kvinner.

– Dette er en måte å vise vår støtte til iranske menn og kvinner som risikerer livet for å forsvare sin frihet mot teokratiet som har undertrykt dem siden 1979, skriver Sourisseau.

Det iranske regimet har vært under hardt press siden protestene brøt ut i september. Det skjedde i kjølvannet av at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt. Hun ble anklaget for å ha båret hijaben feil.

Karikaturene av Khamenei er publisert som en del av en konkurranse til støtte for protestbevegelsen.

Satiremagasinets redaksjon ble i 2015 rammet av et terrorangrep etter å ha trykket tegninger av profeten Muhammed. Fire ansatte mistet livet.