Oljeprisen sank rundt 4,6 prosent onsdag

Prisen på et fat nordsjøolje falt 4,6 prosent, til 78,35 dollar fatet – det største fallet på en enkeltdag på over tre måneder, ifølge Reuters.

Ifølge oljeanalytiker i PVM Stephen Brennock er årsaken blant annet bekymring for tilstanden til den globale økonomien. Han tror usikkerheten vil vedvare i overskuelig fremtid.

At Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at Kina ikke oppgir det reelle omfanget av koronautbruddet i landet, påvirker også oljeprisen i negativ retning.

At den kinesiske regjeringen har økt eksportkvotene for raffinerte oljeprodukter i starten av 2023, kan ifølge Reuters også signalisere at det forventes dårlig innenlandsk etterspørsel.

Sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF) sier den globale økonomien vil gå et tøft år i møte fordi aktiviteten har svekket seg i USA, Europa og Kina.