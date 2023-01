De 27 EU-landene begynte å hamstre gass i fjor, i frykt for knapphet på vinteren.

Beholdningen i unionens gassreserver økte til 82 prosent i september, godt i forkant av et mål om fyllingsgrad på 80 prosent innen november. I tillegg gikk bruken ned 20 prosent fra august til november, i takt med økte priser.

Russland stengte av krana til Europa i fjor, som svar på EUs sanksjoner for krigføringen i Ukraina. Russerne sto for 40 prosent av all gass som ble importert til Europa før krigen, men nå er andelen bare rundt 9 prosent.

– Det er en ganske god posisjon å være i, sier EU-kommisjonens talsmann Tim McPhie.

– Vi har et sunt nivå i gasslagrene på starten av dette året, men vi er på ingen måte tilfreds. Vi vet at dette året vil fortsette å være utfordrende, legger han til.

Kommisjonen anslår at fyllingsgraden var 13 prosent høyere i desember enn snittet i EU fra 2016 til 2018. Samtidig har prisene gått nedover de siste månedene, til dels fordi uvanlig milde temperaturer i store deler av Sentral-Europa har redusert fyringsbehovet.

– Jo mer vi kan investerte i energieffektivitet, redusere energibruken, og styrke fornybarsatsingen, jo bedre stilt vil vi være når det kommer til å redusere gassavhengigheten, sier McPhie.