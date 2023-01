– Uten de omfattende og pålitelige leveransene fra Norge, ville situasjonen i Tyskland ha vært langt vanskeligere i vinter, sier regjeringens talsmann Wolfgang Büchner onsdag.

Han hyller det tysk-norske samarbeidet og kaller det for et utmerket eksempel på et strategisk partnerskap på en rekke områder.

Tysklands næringsminister Robert Habeck besøker Norge torsdag og fredag. Her skal han ha samtaler både med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og flere andre politiske ledere og næringslivsledere.

Blant sakene som skal diskuteres, er utvikling av vindkraft til sjøs, utbygging av infrastruktur for fornybar energi, import av norskprodusert hydrogen og lagring av CO2.