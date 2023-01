Tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen er i Taiwan

Det er første gang en tidligere Nato-sjef besøker øya.

– Jeg er her i Taiwan for å vise min sterke støtte til deres rett til å bestemme over framtiden deres selv. Jeg er her for å vise min sterke støtte til deres rett til å eksistere i frihet og fred, sa Rasmussen til Tsai ifølge nyhetsbyrået DPA.

Rasmussen, som også er tidligere statsminister i Danmark, ankom Taiwan tirsdag og skal være der i tre dager. Han reiste som leder av Alliance of Democracies Foundation, som han selv har grunnlagt.

– I dag er Taiwan et solid demokrati som tilhører verdens demokratifamilie, sa Rasmussen.

Fogh Rasmussen var Jens Stoltenbergs forgjenger som generalsekretær i Nato. Han var statsminister i Danmark fra 2001 til 2009 og tilhører det borgerlige partiet Venstre.