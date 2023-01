Abortpiller blir mer tilgjengelig i USA

Fram til nå har abortpillen mifepristone – den første av to under en medisinsk abort – bare vært tilgjengelig på helseklinikker, hos legen eller hos visse postordreapotek.

De nye reglene krever fremdeles at pasientene må ha en resept for å kunne få tak i pillen, men ethvert apotek som vil akseptere slike resepter og overholde visse andre kriterier kan tilby pillene i butikk og via postordre, skriver The New York Times.

Regelendringen skjer ettersom abortpiller, som allerede blir brukt i mer enn halvparten av landets aborter, har blitt enda mer ettertraktet i kjølvannet av fjorårets høyesterettsavgjørelse som fjernet den føderale retten til abort.