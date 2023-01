Ukrainske politikere hevder en nylig signert lov bringer Ukrainas medielovgivning nærmere EU-standarden. Det har også blitt hevdet at den vil bidra til å motvirke russisk propaganda. Det skriver Insider.

Loven innebærer at den ukrainske regjeringen kan blokkere nettsteder som ikke er registrert som nyhetsmedier i det krigsherjede landet.

Kritiseres

Lovavgjørelsen møter imidlertid kritikk fra organisasjoner tilknyttet medier og journalistikk, der enkelte hevder at loven og tidligere utkast av loven har vært et forsøk på å innføre sensur.

I september i fjor, da lovforslaget var oppe til diskusjon, uttalte den ukrainske journalistikkunionen at lovforslaget var «den største trusselen mot ytringsfriheten i Ukrainas uavhengige tid» og at loven kan «kaste en diktatorskygge over Zelenskyj», skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent. Lovforslaget er imidlertid endret noe i mildere retning, men høstet fortsatt kritikk da Zelenskyj signerte loven forrige uke.

Den største journalist-organisasjonen i Europa, European Federation of Journalists, uttalte forrige uke at loven er i strid med friheter gitt til pressen i andre deler av Europa, skriver Insider.

Ukrainske myndigheter har avvist beskyldningene.

Flere lovendringer

Siden Russlands invasjon i februar 2022 har Ukraina innført flere endringer i hvordan mediene skal fungere i landet. I mars avgjorde Zelenskyj og ukrainske myndigheter at landets nasjonale TV-kanaler skulle slås sammen til én enkelt plattform.

Zelenskyj har til tider uttrykt frustrasjon ovverfor medier. I august kritiserte han ukrainske tjenestemenn for å ha fortalt pressen om Ukrainas militærstrategi, noe medier videreformidlet til offentligheten.