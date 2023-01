Biden planlegger markering av Kongress-angrep

Trump-tilhengeres angrep på nasjonalforsamlingen 6. januar 2021 avbrøt godkjenningen av valgresultatet som gjorde Biden til president.

Han har tidligere fordømt opptøyene som en trussel mot demokratiet og rettsstaten, men omtaler sjelden sin forgjenger ved navn. Biden har hatt som mål at hans tid i Det hvite hus skal virke samlende og lege noe av den partipolitiske splittelsen i landet.

Senere denne måneden tar Biden fatt på sitt tredje år som president. Det er ventet at han vil stille til valg igjen i november 2024, men han har ikke formelt kunngjort sitt kandidatur ennå.

Et utvalg i Representantenes hus, der Demokratene har hatt flertall fram til nå, anbefalte nylig at Trump straffeforfølges for hendelsene for to år siden. 6. januar holdt han en tale som oppildnet tilhengerne, og han kritiserte sin egen visepresident, Mike Pence, for ikke å slutte seg til forsøket på å hindre at Biden ble godkjent.

Trump avviser granskingen og mener den er politisk motivert.