Spania bekrefter det første dødsfallet etter vulkanutbruddet i 2021

En 72 år gammel mann ble i november 2021 funnet død i et område som var forbudt for publikum på grunn av utbruddet. Det ble først trodd at han døde da han ryddet taket på hjemmet sitt for aske, og taket kollapset.

Men nå har en domstol på Kanariøyene bekreftet at obduksjonsrapporten viser at mannen døde etter å ha pustet inn giftig gass fra utbruddet.

– Det bekrefter at katastrofen krevde et menneskeliv, skriver domstolen.

Vulkanutbruddet varte i 85 dager fra september til desember 2021, og dekket mer enn 1.000 boliger på La Palma med aske. Rundt 7.000 av øyas 83.000 innbyggere ble evakuert.