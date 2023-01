Sverige vil vurdere testkrav for reisende fra Kina

Det skriver Sveriges sosialminister Jakob Forssmed i en pressemelding mandag.

Her står det også at Sverige forbereder seg på å innføre reiserestriksjoner for innreise fra Kina til Sverige. Tiltaket vurderes som følge av at Kina opplever en kraftig økning i coronasmitten etter at landet den siste tiden har lempet på smittevernrestriksjonene.

Ettersom Sverige overtok formannskapet i EU etter nyttår, har svenske myndigheter også innkalt til et møte i IPCR onsdag for å diskutere en eventuell felles linje. IPCR er Det europeiske rådets krisehåndteringsmekanisme.

Flere land har allerede innført krav om en negativ covid-test for reisende fra Kina. Det gjelder blant annet Italia, Frankrike, Spania og Storbritannia. Også USA og flere asiatiske land har innført slike krav. Torsdag denne uken følger Canada og Australia etter.