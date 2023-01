Ansatte advarer om mangler ved britisk akutthelsetjeneste

Visepresidenten i Royal College of Emergency Medicine, Ian Higginson, advarer mot å tro at dette er et nytt problem.

Higginson sier til BBC at hans organisasjon gjentatte ganger har slått alarm, og han avviser myndighetenes påstand om at koronapandemien har skylden.

– De siste dagene har vi fått høre at problemet skyldes covid eller influensa, at det er sammensatt, at vi ikke må trekke forhastede konklusjoner, sier han.

– Når man står i førsterekke, vet man at dette er et problem vi har hatt lenge. Dette er ikke en kortvarig greie. Dette ser vi hver eneste vinter, og likevel ser det ut til å komme som en overraskelse på det britiske helsevesenet NHS, sier Higginson.

Presidenten i Royal College of Emergency Medicine, Adrian Boyle, anslår overfor Times Radio at mellom 300 og 500 liv går tapt hver eneste uke som følge av forsinkelser og problemer knyttet til britisk ambulansetjeneste og manglende kapasitet eller andre problemer ved akuttmottakene.

– Vi må ta grep, sier han.