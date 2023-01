Ukrainske styrker skal ha avfyrt raketter fra et Himars-system mot en skolebygning der det oppholdt seg russiske soldater i Makiivka i Donetsk nyttårsaften, like etter midnatt.

Den russiske TV-profilen Vladimir Solovjov skriver på Telegram at Russland led «betydelige tap», men ifølge ham var det ikke i nærheten av 400 drepte. I en første melding lagt ut av det statlige russiske nyhetsbyrået Tass het det at det var 15 drepte, men forsvarsdepartementet i Moskva oppjusterte senere tallet til 63.

Bilder som skal stamme fra stedet, er lagt ut i sosiale medier og viser en bygning som er rast sammen. Den russiske militærbloggeren Igor Girkin skriver i et innlegg at mange ennå ligger fanget i bygningsmassene. Ifølge ham kan tallet på døde og sårede komme opp i mange hundre.

En annen russisk blogger som skriver om det russiske militæret, Boris Rozjin, omtalte tidlig angrepet. Han går under navnet Colonelcassad og har over 800.000 følgere på Telegram. Han bemerker at han ifølge russisk lov ikke kan oppgi noen tapstall.

– Når det gjelder snakket om 500 døde, så er det tullprat, skriver han, men konstaterer samtidig at det er snakk om et «betydelig antall» drepte og sårede.

Flere russiske militærbloggere, journalister og enkelte politikere kritiserer beslutningen om å plassere mange soldater på samme sted uten tilstrekkelig forsvar. Tallene på drepte og sårede er så godt som umulige å få verifisert fra uavhengig hold, og begge parter i konflikten overdriver gjerne motstanderens tap og oppgir lavere tall en de reelle for sine egne.