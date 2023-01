I en uke seilte skip rundt uten å komme i havn etter nyttårscruiset som startet i Auckland på New Zealand andre juledag.

I stedet for planlagt havneanløp i blant annet Christchurch, Dunedin og Hobart på Tasmania, måtte skipet holde seg i internasjonalt farvann etter at det ble oppdaget potensielt skadelige mikroorganismer på skipets skrog.

Heller ikke australske Adelaide ville ta imot skipet etter at australske myndigheter oppdaget «biosmusset», som kunne bringe fremmede arter inn i det australske økosystemet.

Sent onsdag viser overvåkingstjenesten MarineTraffic at skipet ligger til havn i storbyen Melbourne i Australia. På grunn av den sene ankomsten, skal passasjerene ha blitt nødt til å vente til onsdag med å gå i land.

En passasjer sier til BBC at flere er frustrerte etter å ha betalt i dyre dommer for cruiset, men ikke får gå i land på planlagte utflukter. En annen skriver på Twitter at turen ble «reisen fra helvete».