Berlins brannmenn ber om dashbordkameraer etter fyrverkeriangrep

Nyttårsaften ble minst 33 brann- og politifolk skadd i Berlin, og minst en redningsarbeider havnet på sykehus. I tillegg til fyrverkeri, ble ølkasser, brannslukkingsapparater og andre gjenstander kastet mot utrykningskjøretøyer. Noen av kjøretøyene ble også plyndret.

– Det er umulig å forestille seg det nødetatene ble utsatt for denne nyttårsaftenen, sier fagforeningsrepresentant Lars Wieg.

Kameraer montert i bilene vil gjøre det lettere å dokumentere angrep på brannmannskaper, sier fagforeningen i den tyske hovedstadsregionen. De viser også til at det gjøres forsøk med kroppsmonterte kameraer for å dokumentere anspente situasjoner.

Politiets fagforening sier på sin side at folks fyrverkeribruk viser at det er behov for et omfattende forbud.