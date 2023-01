Mexicos drepende machokultur

Over tusen kvinner ble drept i Mexico i 2021, og dermed ligger landet bare bak Brasil på den dystre statistikken over drap på kvinner i Latin-Amerika. Drapene på kvinner tilskrives i stor grad manglende likestilling og en rotfestet machokultur. Vold i hjemmene er utbredt, landet har et dårlig fungerende rettssystem og et politi som ofte ikke tar vold eller drap på kvinner på alvor.

Drap på kvinner får dermed heller ikke særlig oppmerksomhet, men det finnes unntak. Da Mónica Citlalli Díaz, som bodde i sovebyen Ecatepec utenfor Mexicos hovedstad, ble drept, førte det til store protester. Saken fikk stor offentlig oppmerksomhet og myndighetene kom under press.

Kollegene til Díaz reagerte umiddelbart da Díaz en novemberdag ikke dukket opp. Hun elsket nemlig jobben sin og kom alltid presis. Både kolleger, familie og venner etterlyste henne med foto på flygeblader.

Etter fire dager uten resultat, blokkerte de gaten foran skolen hennes i timevis med krav om handling fra myndighetene. To dager senere ble hun funnet død ved en motorvei.

En skremmende statistikk

Mexico by alene har en skremmende statistikk. Mellom januar og november ble 131 kvinner drept fordi de var kvinner. Díaz var det niende offeret i en bølge med drap i og rundt Mexico by fra slutten av oktober til begynnelsen av november.

Drapsbølgen, sammen med de omfattende protestene rundt Díazs forsvinning og død, skapte overskrifter og press mot myndighetene. Noen dager etter Díaz' forsvinning, lovte myndighetene å etablere en egen prosedyre for å håndtere drap på kvinner.

Det har vært gjort forsøk på å stanse drap på kvinner tidligere. Etter at hundrevis av kvinner og jenter i delstaten Chihuahua ble drept på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, iverksatte myndighetene tiltak å gjøre noe problemet. Et av tiltakene var å prøve å skaffe nøyaktige data for å kartlegge volds- og drapsomfanget.

I 2007 ble det vedtatt en egen lov der det heter av kvinner skal ha et liv fritt for vold, og i 2010 besluttet myndighetene at drap på kvinner skulle inn som eget punkt i den føderale straffeloven.

I noen delstater har man forsøkt å gå løs på problemet ved å opprette en egen påtalemyndighet for kjønnsforbrytelser. Voldsvarsler mot kvinner skal også forplikte lokale, statlige og føderale myndigheter til å iverksette koordinerte tiltak. Men tiltakene ser ikke ut til å ha hjulpet.

Tallene fra 2021 viser at det skjedde over dobbelt så mange drap på kvinner som i 2015. Noe av denne økningen kan tilskrives at man har fått bedre rapportering, men det er langt fra hele forklaringen.

Et komplekst samfunnsproblem

Dilcya García, som leder Mexicos påtalemyndighet for kjønnsvold, mener at problemet er rotfestet i samfunnet, og vanskelig problem å løse.

Dagen etter at familien til Díaz blokkerte gaten i Ecatepec i protest, satte García seg ned med dem. Hun lovte dem at hun skulle gjøre alt som var mulig for å finne Mónica, men la til at det ikke var sikkert at hun ville bli funnet i live.

Kort tid senere ble Mónica funnet drept i veikanten. Søsteren Olvera kjente igjen søsterens bukser, sko og hendene hennes.

– De hadde kastet henne fra seg som en søppelsekk, sier hun.

Stor fattigdom

Det bor rundt 1.8 millioner mennesker i Ecatepec, som er av områdene med høyest konsentrasjon av fattigdom i Mexico. Mónica Díaz var blant de heldige i Ecatepec, hun hadde nemlig funnet seg drømmejobben som engelsklærer. Men også Díaz hadde sine problemer. Hun fikk datteren Keila da hun var 19 og forlot barnefaren etter voldsepisoder i hjemmet.

Hun flyttet inn hos foreldrene og fant etter en tid lærerjobben. Framtiden så lysere ut.

En tid før hun ble drept, møtte hun også 27 år gamle Jesús Alexis Álvarez Ortiz, som hun ble forelsket i. Den kvelden hun forsvant, dukket kjæresten opp hos familien. Han virket nervøs, snublet i ordene og endret historien sin, forteller Olvera.

Etterforskningen som fulgte, viste at Mónica hadde tatt en drosje til Álvarez Ortiz sitt hus. Overvåkingskameraer i strøket avslørte at hun gikk inn i huset, men ikke ut igjen. Under en ransaking fant etterforskere Mónicas blodige klær i huset. Obduksjonen viste at hun var blitt slått og at hun døde av slag mot hodet.

Álvarez Ortiz ble fengslet og siktet for «tvungen forsvinning». Familien til Diaz håper at påtalemyndigheten ved neste høring i mars vil legge til drap i siktelsen.

Olvera, i likhet med hundrevis av andre pårørende, krever rettferdighet.

– Hvis ikke myndighetene gir meg et positivt svar, vil jeg gå tilbake til gatene. Jeg kommer til å protestere så lenge det er nødvendig, understreker hun.