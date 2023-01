To eksplosjoner i Stockholm

Den første eksplosjonen inntraff ved portgangen til et bolighus i Grimsta ved 3-tiden. Den beskrives som svært kraftig og forårsaket store skade på inngangspartiet. Fire personer er pågrepet i forbindelse med hendelsen, skriver Sveriges Television.

Politiet utelukker ikke at eksplosjonen kan ha sammenheng med at en 20 år gammel mann nyttårsaften ble skutt og drept i Vällingby i et mulig gjengoppgjør.

– Det er en av hypotesene vi ser på, men det er for tidlig å uttale seg om. Men vi kommer naturligvis til å undersøke det, sier Ola Österling i politiet til TT.

En drøy time senere inntraff en ny eksplosjon i Bagarmossen.

– Den er betydelig mindre enn den i Grimsta, men denne skjedde i en trappeoppgang, sier Österling.

I morgentimene opplyser politiet at en mann er pågrepet og siktet for å stå bak eksplosjonen i Bagarmossen.

– Han er siktet for skadeverk og for grove trusler. Det skjer ettersom han har utløst en sprengladning som skal ha vært rettet mot en person, forteller Österling.

Det er ikke meldt om skadde etter eksplosjonene. Politiet ser foreløpig ingen forbindelse mellom de to hendelsene, men kommer til å se på dem opp mot flere hendelser den siste tiden.

– Vi utelukker ikke at det finnes forbindelser mellom eksplosjonene, drapet og skyteepisoder i julehelgen og romjulen.