Putin holdt en ni minutter lang nyttårstale, den lengste i hans tid som president i Russland.

I talen sa han blant annet at Russland kjemper i Ukraina for å beskytte fedrelandet og for å sikre folket det han kaller ekte uavhengighet.

– I årevis har eliten på hyklersk vis forsikret oss om deres beste intensjoner. Men i virkeligheten har de på alle mulige måter samarbeidet med nynazister som har terrorisert sivile i Donbas, sa Putin.

Putin har gjentatte ganger påstått uten rot i virkeligheten at Ukrainas myndigheter er nazister. Nyttårstalen hans har heller ikke nå blitt etterfulgt av noen beviser som underbygger påstandene om nynazistiske angrep i Donbas.

– Moralsk rett

Putins nyttårstaler har tradisjonelt sett handlet om å ønske folket et godt nytt år. Årets tale dreide seg imidlertid stort sett om krigen i Ukraina.

– Vesten har løyet om fred. Vesten forberedte seg på angrep og nå bruker de på kynisk vis Ukraina og dets folk til å svekke og splitte Russland. Det har vi aldri tillatt, og vi kommer aldri til å la noen gjøre det, sa Putin.

Han fortsatte med å hevde at Russland har «den moralske og historiske retten på sin side».

Samtidig med Kyiv-angrep

Nyttårstalen sendes på TV gjentatte ganger i løpet av nyttårskvelden, hver gang klokken passerer midnatt i de forskjellige tidssonene i Russland. Lørdagens tale ble første gang sendt omtrent samtidig med at ukrainske myndigheter meldte om flere russiske angrep mot Kyiv.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov ble årets nyttårstale spilt inn fra hovedkvarteret til Russlands sørlige militærdistrikt, der Putin var på besøk lørdag morgen for å møte soldater og dele ut medaljer.

TV-bilder viser blant annet Putin idet han hever et champagneglass og skåler med soldatene.