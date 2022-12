Nourmohammad-Zahed var en av flere som ble dømt til døden for å ha deltatt i protestbølgen i Iran. Han vant fram i sin ankesak og får en ny rettssak.

Ifølge menneskerettsgrupper ble 26-åringen dømt for å ha revet ned autovern og satt fyr på søppelkasser og bildekk. Advokaten hans, Hamed Ahmadi, sa før jul at han ble dømt for forbrytelser mot Gud.

Minst tre dødsdømte har nå vunnet fram i ankesaker og fått en ny runde i rettsvesenet.