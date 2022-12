WHO ber Kina dele kontinuerlige koronadata

– WHO ba nok en gang om jevnlig deling av spesifikk og kontinuerlige informasjon om den epidemiologiske situasjonen, og opplysninger om vaksinering og vaksinestatus, spesielt blant sårbare grupper og folk over 60 år, står det i en uttalelse fra WHO natt til lørdag norsk tid.

WHO sendte ut uttalelsen etter et møte med høytstående kinesiske tjenestemenn fra landets nasjonale helsekommisjon og landets folkehelseinstitutt. På møtet ba WHO om mer informasjon om koronasituasjonen i Kina, og tilbyr samtidig Kina eksperthjelp og støtte.

– WHO understreket viktigheten av å overvåking av situasjonen og deling av data for å hjelpe Kina og verdenssamfunnet med å utarbeide nøyaktige risikovurderinger og effektiv svarrespons, står det i WHOs uttalelse.

Rask smitteøkning i Kina gjør at stadig flere regjeringer verden rundt innfører restriksjoner på tilreisende som kommer med fly fra Kina.

Ifølge offisielle, men ubekreftede anslag fra Kina, ble 248 millioner kinesere smittet med koronavirus i de tre første ukene i desember.

Offisielle og bekreftede tall viste fredag rundt 5.500 smittetilfeller og ett koronarelatert dødsfall siste døgn. Også lørdag oppga landet kun ett dødsfall siste døgn.

Det britiske helserisikoselskapet Airfinity mener at så mange som 9.000 mennesker nå dør av koronaviruset per dag i Kina.