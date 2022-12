Queens Brian May adlet av kongen

Fredag var han blant flere hundre artister, idrettsutøvere og andre som ble adlet av kongen.

– Kanskje noen flere folk vil lytte til meg enn ellers når jeg nå kan si at det er Sir Brian i telefonen, sier May til AP via et Zoom-intervju fra boligen sin i Windlesham i Surrey i England.

May er ikke bare gitarist. Han spiller på flere strenger. Han er også astrofysiker og dyrerettighetsforkjemper. Han har blant annet kjempet for å få slutt på revejakt og opprettet i 2010 dyrevelferdsorganisasjonen Save Me – oppkalt etter Queen-låten fra 1980 med samme navn. Noen dyr han har reddet gjennom årene, er blitt sluppet ut på Mays egen eiendom.

– Jeg har lenge følt det slik at vi går rundt med en feilaktig tanke om at mennesker er den eneste viktige arten på planeten. Jeg tror ikke et romvesen på besøk ville ha sett det på samme måte. Jeg tror hver eneste art og hvert eneste individ har rett til å leve et verdig liv og få en verdig død. Det er fra dette ståstedet jeg kommer inn, sier May.

Når man adles i Storbritannia, får an tittelen «sir» eller «dame», etterfulgt av navnet. Det betyr at Mays kone gjennom 22 år, Anita Dobson, nå kan kalle seg Lady May.

– Hun er overveldet. Ja, ja, hun er meget glad over dette. Ja, Lady Anita kommer til å nyte dette, sier gitaristen, som synes det er fint at hun også får ta del i æren ettersom «jeg ikke ville ha vært her uten henne».