Nord-Korea har skutt opp ny rakett

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap siterte generalstaben i Seoul på rakettoppskytingen like etter midnatt natt til lørdag norsk tid.

Få minutter senere opplyste også japanske myndigheter at det ser ut til å ha dreid seg om nok en rakettest fra Nord-Korea.

Det japanske forsvarsdepartementet opplyser at raketten falt ned i havet øst for Korea-halvøya. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo melder at raketten ser ut til å ha falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone.

Den japanske kystvakten uttaler at det trolig dreier seg om en ballistisk rakett og at en rakett nummer to skal være på vei.

Den siste rakettesten lørdag morgen er den siste i en lang rekke utført av Nord-Korea de siste månedene. Tidligere denne uken sendte Nord-Korea angivelig fem droner inn i sørkoreansk luftrom, for første gang siden 2017.

Noen eksperter mener Nord-Korea prøver å perfeksjonere sin våpenteknologi og styrke innflytelsen i fremtidige forhandlinger med USA.