Frankrike vil kreve coronatest for reisende fra Kina

Tiltaket blir iverksatt 1. januar, skriver transportminister Clément Beaune på Twitter fredag kveld.

Ifølge ministeren kommer passasjerene til å bli testet ved ankomst til Frankrike. Passasjerene blir også pålagt å teste seg før avreise, og testen skal ikke være eldre enn 48 timer.

Frankrikes testkrav blir innført etter at land som USA, Italia, Japan, Israel og Sør-Korea har innført lignende tiltak. Fredag kveld ble det også meldt at Storbritannia kommer til å innføre testkrav for alle som kommer med fly fra Kina.

BBC: Storbritannia vil kreve negativ coronatest

Storbritannia kommer til å kunngjøre at flypassasjerer som kommer til landet fra Kina, må avlegge en negativ coronatest før avgang.

Det melder BBC fredag kveld.

Tidligere har blant annet USA, Italia, Sør-Korea og Japan bestemt at de vil kreve en negativ coronatest for passasjerer som har vært i Kina.