Minst 30 barn har dødd av streptokokker i Storbritannia

Det viser nye tall fra britiske helsemyndigheter, som gjengis av blant andre BBC.

Bakteriene har spredt seg raskt i landet de siste månedene. Til sammenligning døde 27 barn av den aktuelle typen streptokokk A-infeksjon i Storbritannia i hele sesongen 2017/2018, ifølge The Independent.

Det er ikke bare barn som rammes av sykdommen. Til sammen har 122 mennesker mistet livet i England så langt denne sesongen.

Mindre alvorlige tilfeller av streptokokk A kan blant annet arte seg som skarlagensfeber. Så langt denne sesongen er det registrert 33.836 tilfeller av skarlagensfeber i Storbritannia – mens tallet var 4.672 på samme tidspunkt i 2017.

Helsemyndighetene understreker at streptokokk A i utgangspunktet lett kan behandles med antibiotika, og at det er sjelden at bakterien gjør barn alvorlig syke.