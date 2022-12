Ukraina tilbyr Belarus etterforskningshjelp

Ukraina står klar til å samarbeide i en objektiv gransking av hendelsen, fremgår det av en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Kyiv. Ifølge belarusiske myndigheter var det en luftvernrakett av typen S-300, den samme typen som falt ned i en polsk landsby like ved Ukrainas grense i november.

Raketten skal ha blitt skutt ned ved Brest vest i Belarus, like ved grensen til Ukraina og Polen, ved 10-11-tiden torsdag formiddag.

Et par timer tidligere meldte ukrainske myndigheter at et stort antall russiske raketter var på vei mot landet. Senere ble det meldt at de fleste rakettene var skutt ned av ukrainsk luftforsvar.

Ukraina antydet etterpå at hendelsen var blitt framprovosert av Russland for å bringe Belarus inn i krigen ved å legge ruten for rakettene på en slik måte at det ble provosert fram en avskjæring av dem i luftrommet over Belarus.

Ukrainas ambassadør til Belarus ble kalt inn på teppet i utenriksdepartementet i Minsk.

Belarus er ikke aktivt involvert i Russlands invasjon av Ukraina, men landet har latt russiske styrker bruke belarusiske militærbaser for å gjennomføre angrep mot Ukraina.